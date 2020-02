O que fazer quando o adolescente não consegue acordar cedo

Faça seu filho adolescente dormir com as cortinas abertas. A luz das primeiras horas da manhã ajuda a ajustar o relógio biológico

Todo dia é a mesma história: o adolescente acorda e se levanta, mas continua tão sonolento que mal consegue se agüentar em pé. Muita gente pensa que a razão de tanta preguiça é a indisciplina ou a influência da televisão e do computador, que mantêm os jovens acordados até mais tarde. Mas a ciência já descobriu que o culpado é o relógio biológico, um complexo sistema cerebral de percepção do tempo. Ele é responsável, entre outras coisas, por controlar as horas de dormir e de ficar acordado. “Graças a esse mecanismo, sabemos se ainda é dia ou noite mesmo sem ver o sol. Também por causa dele sentimos fome e vamos para a cama todo dia mais ou menos na mesma hora”, explica o neurocientista Fernando Louzada.

Ao longo da vida, mudanças hormonais alteram nosso sistema interno, e os ponteiros do corpo passam a não bater em compasso com os do relógio de parede. Na infância, os ritmos biológicos tendem a se adiantar. Por isso, as crianças acordam os pais antes mesmo de o sol aparecer. Na adolescência ocorre o contrário: os jovens só sentem sono tarde da noite. Então, sofrem para sair da cama pela manhã. “O problema é que, geralmente, as aulas nessa faixa etária são logo cedo, num horário em que o corpo preferiria estar dormindo”, aponta Louzada. O resultado dessas noites maldormidas são alterações de humor, dificuldade de atenção e problemas para absorver o que foi ensinado na sala de aula.

Siga as dicas dos especialistas para despertar seu filho mais facilmente :

Às claras

Faça seu filho adolescente dormir com as cortinas abertas. A luz das primeiras horas da manhã ajuda a ajustar o relógio biológico. Após uma semana, essa sonolência irá diminuir.

Hora de dormir

Crie um horário limite para dormir e acorde-o sempre na mesma hora. Ter uma rotina de sono bem estabelecida é uma das melhores maneiras de espantar a sonolência da manhã.

Longe da TV

Evite deixá-lo na frente do computador ou da TV uma hora antes de dormir.

Soneca rápida

Deixe-o tirar sonecas à tarde, pois elas ajudam a diminuir a sonolência. Mas não deixe que ultrapassem os 90 minutos, para não ter o efeito contrário.