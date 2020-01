O que é que a Peppa Pig tem?

Foto: Divulgação

Indicado para crianças de até 4 anos, Peppa Pig traz a porquinha cor-de-rosa que cativou também os mais velhos e virou fenômeno mundial. Exibida de manhã e de tarde pelo canal Discovery Kids da TV por assinatura, Peppa vem deixando a Galinha Pintadinha, até então a heroína dos pequeninos, no chinelo. Mas o que essa simpática porquinha tem? As histórias curtas da família formada pelo atrapalhado Papai Pig, a doce Mamãe Pig, Peppa e seu irmão, George, chamam a atenção porque são simples. “As histórias mostram que os pais também têm dúvidas. Eles erram e acertam como todo mundo, mas são amorosos”, explica a psicóloga Daniela Chagas Rodrigues. Outra coisa legal é que a família Pig costuma valorizar as qualidades um do outro. Eles se elogiam o tempo todo e não exageram nas críticas!

5 motivos para ver Peppa Pig

1. Os desenhos não têm aqueles efeitos especiais que deixam os menores agitados. É calminho…

2. Os episódios são curtos, pensados no tempo que a criança consegue se concentrar.

3. Tem sempre um desfecho que resolve o conflito. E aí todo mundo termina rindo!

4. Como cada família é representada por uma espécie de animal, a garotada aprende que os diferentes podem conviver juntos numa boa, sem preconceitos.

5. O desenho mostra como a família unida consegue resolver problemas.

Valores: ajuda a criança a vencer os medos, promove a união da família e mostra que os pais também podem errar.

* Exibição: segunda a sexta, às 6h30, 7h54, 10h30, 14h, 16h15 e 20h30 no Discovery Kids.

