O presente mais importante é o seu!

O fim do ano é um mix de emoções. De um lado a correria do trabalho e a agenda cheia de compromissos. Do outro, o clima natalino e os dias quentes batendo à porta e nos dando aquela sensação de que temos mais tempo para curtir, de que os dias são mais longos, mais gostosos e de que chegou a hora de aproveitar o Natal e o Ano-Novo para nos inspirar a realizar sonhos.

Nossa sugestão para entrar no clima de festas e curtir a energia da estação é criar uma lista de mimos para você se presentear e celebrar o ano que passou. Abaixo, 5 sugestões que podem inspirá-la. Aproveite!

Um dia de autocuidado

Pare e pense na melhor maneira de relaxar. Talvez um Day SPA seja tudo de que você precisa. A experiência, que costuma incluir massagens faciais e corporais, um banho relaxante e outros momentos deliciosos, promete conectar corpo e mente e é uma boa pedida para marcar uma conquista, para desanuviar ou para renovar as energias.

Um dia reservado para as amigas

Um encontro com aquela amiga especial é tiro e queda: não há nada melhor para dar risadas, dançar, beber e mergulhar de cabeça na estação mais quente do ano. Para deixar a ideia ainda mais animada, crie um drinque com um nome especial e distribua taças com frases inspiradoras para todas as convidadas. Deixe a playlist da turma pronta para tocar o dia todo.

Um mapa astral

Sabe aquela vontade que você tem de comprar algo que parece supérfluo, às vezes até meio bobo, mas que você sempre quis? Essa é a hora de tomar coragem e se dar esse presentão de fim de ano. Se não gosta da ideia do mapa astral, substitua por qualquer outro impulso delicioso como, por exemplo, fazer a primeira tatuagem ou pular de paraquedas. Tome coragem e aproveite!

Um look cheio de estilo para o ano novo

photo_library Abrir galeria 4 fotos

Sim, você merece uma roupa para começar bem o ano. Escolha com qual cor quer fazer a passagem de 2019 para 2020 e comece agora mesmo a pesquisar tendências. Quer uma dica extra? Laranja, amarelo, rosa e menta surgem em destaque nas cores do verão. Para complementar, que tal uma Ipanema Lush, com tiras geométricas e diferentes? O acessório vai dar um brilho extra para a sua virada, combina perfeitamente com cores fortes e, claro, com o clássico branco 😉

Mudança radical

Pare de inventar desculpas e escute aquela voz insistente que diz que está na hora de mudar. Que tal encarar a transição capilar ou fazer aquele corte que você ensaia há séculos? Talvez você precise desacelerar, começar a meditar ou, quem sabe, investir em comidinhas saudáveis para um ano mais leve. E quer saber? Você pode ousar ainda mais: talvez tenha chegado a hora de mudar de emprego ou mudar de vida mesmo. Pese os prós e contras da decisão que quer tomar e se jogue nos desafios que você está louca para encarar, mas tem medo. Esse pode ser o maior mimo que você vai se dar em 2020. Acredite 🙂