O nome da filha de Tatá Werneck é Clara Maria. Saiba qual o significado

A gestação de Tatá Werneck foi acompanhada pelos fãs desde o comecinho. Sofrendo de hiperêmese gravídica, a comediante não conseguiu manter o segredo sobre a gravidez, fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti, por muito tempo. Também revelou rapidamente que estava esperando uma menina, e comemorou muito. O mistério ficou por conta do nome da bebê.

Ao longo dos meses Tatá cogitou muitos nomes, e foi compartilhando com os fãs e seguidores nas redes sociais. Na reta final, havia quatro nomes no páreo: Cora, Clara, Julieta e Nina. Nesta quarta-feira (23) a bebê veio ao mundo e apenas na noite de quinta (24) o nome dela foi revelado em um vídeo no Instagram: Clara Maria.

O significado de Clara é bem simples e direto ao ponto: “Brilhante, famosa”. É um nome de origem latina e que foi popularizado pelo mundo devido à Santa Clara de Assis.

Já Maria é o mais clássico dos nomes femininos, e significa “senhora soberana”. Claro que o nome é muito popular por ser o nome da mãe de Jesus. É também um nome que existe em praticamente todas as línguas.

Felicidade para a família crescente e muita saúde para a pequena!