O Circuito de moda e arte já começou!

Exposição “Roupa de Domingo”

Foto: Divulgação

Com o objetivo de promover a troca de experiências e vários debates, Danilo Blanco e Fernando Zelman criaram o Circuito de Moda e Arte, que está na sua 7ª edição e tem uma programação super diversificada

O evento começou no dia 12 e foi dividido em vários ambientes. São debates, workshops, filmes e inúmeras exposições. Amanha no dia 15,por exemplo, a Biblioteca de Poesia Alceu Amoroso Lima vai receber a exposição “Roupa de domingo”, com curadoria de Matheus Chiaratti.

Biblioteca de Cinema Roberto Santos, entre tantos outros clássicos do cinema. A programação completa está disponível nesse site No dia 24, domingo, o filme “Coco antes de Chanel” será exibido as 16 hrs na, entre tantos outros clássicos do cinema. A programação completa está disponível nesse site aqui

Para os experts no assunto é sempre uma oportunidade para trocar ideias, e para os iniciantes uma chance de conhecer melhor o mundo da moda.

Corra, LOLA, Corra