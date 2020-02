O bigode do gato é importante? Posso cortar?

Não mexa no bigodinho!

Foto: Dreamstime

As vibrissas do gato, mais conhecidas como “bigode”, funcionam como a bengala de uma pessoa deficiente visual. Ou seja, ele tem a função do tato à distância. Outro exemplo: alguns carros apresentam um sensor que apita quando um obstáculo se aproxima. Os bigodinhos felinos têm a mesma função: eles avisam ao gatinho se ele está muito próximo de um objeto.

Quanto mais longos os bigodes, melhor funcionam. Algumas vezes, pode ser necessário cortar o bigode dos gatos, como em cirurgias. Mas isso só deve ser feito por um médico veterinário. E jamais devemos puxá-los, pois eles são extremamente sensíveis.