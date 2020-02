Novos canteiros: inspire-se nestas ideias originais e criativas

Procure plantar as espécies que não crescem muito

Foto: Getty Images

Jardim moderno

Cabos de aço e latas de alumínio recicladas. Com esse pequeno (e baratíssimo) material, as arquitetas Joana Salgueiro Di Marino e Andrea Penna (RJ) elaboraram um painel de vasos suspensos para a sala. A instalação é assim: fure as latas em quatro pontos – dois próximos à boca e dois perto da base -, depois passe cabos de aço pelos vãos. Prenda as extremidades deles na parede com ganchos, formando o desenho que desejar. “Procure plantar as espécies que não crescem muito, pois a lata é pequena. Em ambientes internos, escolha as que necessitam de pouca água”, recomenda Andrea.

Use ervas frescas retiradas de sua própria horta

Foto: Getty Images

Temperos à mão

Que delícia preparar os alimentos usando ervas frescas retiradas de sua própria horta! Se a sua casa tem pouco espaço, aproveite o parapeito da janela da cozinha, como fizeram os arquitetos Marcelo Possidonio e Bianca Gatto (RJ). Para combinar com o ambiente, os experts plantaram as mudas em pegadores de grãos, mas você pode utilizar qualquer utensílio, como panelas antigas e leiteiras.

Decore com plantas a parede que fica em frente à pia

Foto: Getty Images

Painel vivo

Em vez de uma janela sua cozinha tem um paredão em frente à pia? Aproveite para decorá-lo com vasos. No projeto das designers de interiores Rosane Servino e Juliene Assed de Carvalho (RJ), os potes de barro – com temperos – foram pendurados com bucha. Para um efeito bonito, use vasos de tamanhos diferentes.

Este canteiro fofo não precisa de irrigação diária

Foto: Getty Images

Centro de mesa

Esta ideia é perfeita para apartamentos pequenos: um canteiro montado na mesinha da sala! As arquitetas Rosane Servino e Juliene Assed sugerem cactos de diferentes espécies para um visual descolado. Tudo muito simples: pegue três ou quatro cachepôs de madeira e coloque vasos de vidro dentro deles, já com areia, pedriscos brancos e os cactos plantados. A vantagem desse “jardim” é que ele não precisa de irrigação diária.