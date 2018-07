Noivas de voilette: como não amar?

Delicado, criativo e prático, o voilette é um acessório perfeito para noivas que desejam um visual vintage e cheio de personalidade.

Comum no período entre as décadas de 1910 e 1940, o voilette era usado como proteção contra poeira e o sol. De peça de proteção a acessório fashion, o voilette já conquistou as noivas e promete estar cada vez mais presente nos casamentos brasileiros.

A peça é composta por um pequeno véu que cobre parte do rosto e um enfeite que o prende ao cabelo. Este enfeite pode ser um pequeno chapéu, pente ou grampo decorado.

O voilette combina bem com miniweddings e celebrações diurnas, servindo como alternativa prática para o véu tradicional e a mantilha e dando à noiva um ar misterioso.

Renda guipir, plumas, tiaras de pedrarias e flores de tecido são algumas alternativas de acessórios para arrematar o voilette.

A versatilidade da peça permite o uso de diferentes maneiras. A noiva pode utilizar o véu sobre o rosto durante a cerimônia e enrolá-lo durante a recepção.