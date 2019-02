Noiva que perdeu o pai semanas antes do casamento ganha surpresa emocionante do irmão

Pouco tempo antes de se casar, Andrea teve que lidar com a difícil situação de perder o pai, que foi vítima de um câncer.

O casamento, que já estava marcado e prestes a acontecer, deixaria um vazio imenso com a ausência do pai. Principalmente na hora da dança, que aconteceria com a música que os dois costumavam cantar juntos.

Para tentar preencher (ou pelo menos atenuar) esse vazio, o irmão de Andrea preparou uma linda surpresa: decidiu cantar, ele mesmo, a música Butterfly Kisses (Beijos de Borboleta, na tradução literal), enquanto a noiva dançava com cada homem da sua família: primeiro o avô, depois os irmãos e seu padrinho.

Assista ao emocionante vídeo desse momento, capaz de tocar não somente o coração de Andrea, mas de qualquer pessoa que assistir: