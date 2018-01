Muitas noivas sonham em trocar seus votos de amor usando uma peça exclusiva, confeccionada de maneira personalizada e digna de passarela.

Famosas no cenário da alta-costura nacional, as estilistas Lethicia Bronstein, Carol Hungria e Danielle Benício figuram entre as queridinhas das noivas justamente por oferecerem peças únicas, de tirar o fôlego.

Em visitas aos ateliês, as noivas participam ativamente do processo de criação de seus vestidos dos sonhos, escolhendo modelagens, tecidos e bordados.

As três são unânimes no que diz respeito ao prazo mínimo para confecção de um modelo exclusivo: entre 6 e 8 meses de antecedência. Este é o tempo ideal para que o processo de criação, as provas, as alterações e a finalização sejam feitas a tempo da cerimônia.

Entenda como funciona o processo criativo e os custos para confecção de cada estilista:

Lethicia Bronstein

Lethicia Bronstein conquistou seu espaço no mercado ao oferecer às noivas um trabalho primoroso com rendas importadas, laços, pérolas e patchwork. Suas peças são marcadas por romantismo, modernidade e poder. Não à toa Lethicia se transformou na queridinha das famosas, assinando vestidos de noiva de celebridades como Ticiane Pinheiro, Gabriela Pugliesi e Milena Toscano.

Para a criação de um modelo exclusivo a estilista se reúne com a noiva para conhece-la e ouvir o que mais gosta. A partir das informações coletadas, ela inicia a produção do croqui. A noiva escolhe cada detalhe, da renda ao bordado. “Depois disso, passamos para a fase de produção e depois para as provas. É um momento delicioso e inesquecível para elas e para mim, também”, conta Lethicia.

“Para mim, o vestido de noiva perfeito é aquele que tem a cara da noiva. Se ela nunca usou um decote profundo, o dia do casamento não é uma boa data para testar. Ela deve se sentir linda e confortável. Outro cuidado que temos durante o processo de criação é valorizar todas as partes do corpo que ela ama e, claro, esconder aquilo que ela não gosta tanto”, explica.

Quanto custa

A marca trabalha com duas opções. A coleção “White Laces” conta com criações a partir de R$ 12 mil. São peças produzidas a partir das sete bases dos vestidos mais icônicos já criados por Lethicia durante os 10 anos da marca. Com a ajuda da equipe na Maison, a noiva pode acrescentar rendas, bordados e outros acessórios também desenhados pela estilista.

Os vestidos totalmente exclusivos, criados desde a primeira etapa em parceria com a noiva, custam a partir de R$ 30 mil.

Carol Hungria

Como estilista, Carol Hungria é de vanguarda. Não no sentido de criações mirabolantes, que levam um certo tempo para serem aceitas, mas porque ela antecipa tendências no que diz respeito a vestidos de noiva. Usando muita sensibilidade, ela consegue traduzir expectativas em vestidos.

Com ateliês em São Paulo e no Rio de Janeiro, Carol recebe as noivas para uma conversa inicial, onde monta o croqui já na primeira reunião. Ao longo do processo são feitas provas para que a noiva possa ir visualizando e opinando em cada etapa do vestido.

“O vestido perfeito é aquele que casa o estilo da noiva com o horário, local e estilo da festa. Escolher um modelo que não se encaixe em algum desses quesitos pode arruinar a produção”, declara.

Quanto custa

Todos os vestidos da grife são exclusivos e feitos sob medida. O valor de ponto de partida para confecção é de R$12 mil.

Danielle Benício

Danielle Benício aposta em vestidos leves, fluidos (ainda que volumosos), cheios de sofisticação. Com corte e acabamentos perfeitos, os vestidos contam ainda com bordados feitos à mão em Belo Horizonte.

Para ela, o vestido ideal deve definir a personalidade da noiva e o processo criativo se desenrola com busca por muitas inspirações. “Procuro viajar a cada 3 meses. Durante essas viagens eu alimento minha mente e me retiro um pouco do dia a dia corrido dos ateliês em Belo Horizonte e São Paulo. A última viagem foi para Áustria e Alemanha, onde fiz um roteiro de castelos e cidades medievais a fim de desenhar a coleção “Princess” 2018, para a nova loja paulista. Ao entrar no clima da coleção, a inspiração ocorre de forma natural”, explica.

Quanto custa

A confecção de um modelo exclusivo custa em média R$10 mil.