O relato de uma noiva na internet está causando alvoroço. Organizando os preparativos finais da cerimônia, ela desistiu de convidar uma de suas melhores amigas para ser sua madrinha. O motivo? Ela alega que a jovem tem seios grandes e, por conta disso, a noiva acredita ser impossível achar um vestido adequado.

“Os seios dela são maiores do que deveriam. Isso é causado por conta de um distúrbio hormonal que os fazem crescer em um grau excessivo”, contou a noiva em um dos tópicos do fórum Reddit.

Na postagem, a jovem compartilhou sua preocupação em encontrar um look que ficasse bem na amiga. “Ela não seria capaz de usar um modelo sem alças. Ou seja, precisaria usar mangas. Isso significa que eu teria que fazer todas as meninas usarem mangas no calor do verão?”, questionou. “Ou ela tem que ser a única vestindo uma peça diferente? Isso me estressou imensamente e senti que seria impossível encontrar uma solução que não fosse, de alguma forma, envergonhá-la ou excluí-la. Eu não quero que as pessoas se lembrem do meu casamento por conta da madrinha com os seios gigantes”, continuou.

A publicação rapidamente gerou grande repercussão no fórum, se espalhou pelas redes sociais e atraiu uma enxurrada de críticas à atitude da noiva.