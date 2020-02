No verão, faça uma viagem para o nordeste

Lençóis, BA

Foto: Divulgação

Você sabia que o sonho de 8 entre 10 leitoras de AnaMaria é viajar? Se você ainda acha que sair de férias não é para o seu bolso, vai a boa notícia: “Graças aos pacotes turísticos a preços acessíveis e às facilidades para parcelar passagens aéreas, está muito fácil viajar”, afirma a agente de turismo Rosana Souza, de São Paulo.

O cânion brasileiro

Os estados do Nordeste são perfeitos para curtir o calor: são centenas de praias com mar transparente, areias brancas, coqueiros e dunas. Além desses e outros atrativos naturais, as festas, o artesanato, a culinária e a hospitalidade do povo conquistam os visitantes. Nesta edição, você irá conhecer os encantos da Bahia e as principais atrações do Sergipe, como os Cânions de Xingó. Sabe o que é cânion? É um vale profundo cercado por penhascos e geralmente escavado por um rio.

3 dicas para ser um turista legal

– Não jogue lixo em praias, rios e matas

Leve um saquinho e recolha todo o lixo que produzir – até mesmo aquele minúsculo papelzinho de bala.

– Prove os sabores locais

Se você não tem coragem de encarar uma buchada de bode, experimente um doce diferente, um suco de fruta desconhecida ou uma tapioca.

– De lembranças, só o artesanato

Deixe pedras, flores, plantas, conchas e animais onde você encontrou, para que outros turistas também possam apreciá-los. Na dúvida, adote esta postura ecológica: “Não tire nada a não ser fotografias, não deixe nada a não ser pegadas”.