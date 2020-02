Não consegue engravidar? Veja o que fazer

Para ajudá-la a engravidar, o médico pedirá exames e avaliará qual o melhor tratamento

Foto: Dreamstime

A infertilidade é um problema enfrentado por muitos brasileiros. “Um casal pode se considerar infértil após um ano tentando engravidar. Depois desse tempo, é preciso procurar um médico”, recomenda Caio Parente Barbosa, professor de Genética e Reprodução.

Segundo ele, as causas da infertilidade podem estar tanto no corpo da mulher quanto no do homem. Por isso, é recomendado que o casal vá junto à consulta. Para ajudá-la a engravidar, o médico pedirá exames e avaliará qual o melhor tratamento. Os mais comuns são o coito programado, a inseminação artificial e a fertilização in vitro.

Essas técnicas costumam ser caras, mas há, também, hospitais em que elas são realizadas de graça ou a baixo custo. A espera talvez leve alguns anos, mas o tratamento pode fazer a diferença para ajudá-la a realizar o sonho de ser mãe. Confira algumas dicas:

Não consegue engravidar? Tente…

Coito programado: o casal é orientado a ter relações sexuais nos dias certos de ovulação, o que aumenta as chances de engravidar. Também são receitados remédios.

Inseminação artificial: é simples e indolor. Primeiro, a mulher toma medicamentos para aumentar a ovulação. No dia fértil dela, o espermatozoide dele é coletado e colocado no útero. O procedimento custa entre R$ 700 e R$ 4 mil.*

Fertilização in vitro (FiV): primeiro, o médico induz a ovulação com injeções de medicamentos. O crescimento dos óvulos é acompanhado por ultrassonografias e, ao chegarem à quantidade ideal, eles são retirados em uma pequena cirurgia com anestesia. No mesmo dia, o homem faz a retirada dos espermatozóides e estes são inseminados no óvulo em um laboratório. Dois ou três dias depois, os pré-embriões são colocados no útero. A técnica é complexa, mas as chances de a mulher engravidar aumentam muito. “Após a transferência do embrião, no 12º dia já é possível ter a confirmação da gravidez”, afirma o professor Paulo Serafini, da USP. É possível encontrar locais para fazer a fertilização gratuita, mas a espera pode ser bem longa. Quem decidir pagar pode desembolsar de R$ 4 mil a R$ 14 mil.*

Comer alimentos saudáveis é fundamental. Um cardápio regulado ajuda aumentar a fertilidade da mulher

Foto: Dreamstime

O cardápio que aumenta a fertilidade da mulher

A nutricionista Alessandra Nunes explica o que é importante comer para engravidar

Vitamina B6

Por quê? Equilibra os hormônios.

Onde encontrar? Ovos, rim, nozes, aveia, peixes, fígado, amendoim, carnes de aves, grãos de soja e produtos com trigo integral.

Vitamina E

Por quê? Previne o aborto, fortalece a parede do útero e desenvolve uma placenta mais saudável.

Onde encontrar? Kiwi, nozes, peixes, folhas verdes, leite de cabra, óleos vegetais (como de soja, milho, palma, oliva e girassol), gérmen de trigo, grãos integrais e sementes de girassol.

Zinco

Por quê? Aumenta a fertilidade feminina, especialmente quando combinado com vitamina B6.

Onde encontrar? Feijões, ostras, leveduras (encontradas em cervejas e fermentos), carne bovina, fígado de galinha, gérmen de trigo e carne de peru escura (localizada na parte da coxa).

Bioflavonoides

Por quê? Fortalecem a mulher contra o aborto

Onde encontrar? Uva, lichia, cereja, brócolis, batata, repolho e pimentão verde.

Ferro, ácido fólico e proteína vegetal

Por quê? Têm efeito protetor contra a infertilidade

Onde encontrar? Ovos, peixes, carnes, leguminosas (como feijão, ervilha, lentilha e grão-de-bico) e folhas verdes.

As doenças que podem causar infertilidade

Nos homens

· Varicocele – espécie de varizes nos testículos, afeta o esperma.

· Alterações na produção ou ausência de espermatozoides.

Na mulheres

· Síndrome de ovários policísticos.

· Endometriose.

· Falência dos ovários.

· Síndromes genéticas.

· Menopausa precoce.

· Obstruções nas trompas.

· Além desses problemas, fazer quimioterapia também aumenta os riscos de infertilidade.



Onde fazer os tratamentos

Há lugares no Brasil que tratam casais de graça. É só fazer a consulta, os exames e ter um pouco de paciência, porque a espera pode demorar alguns anos…

Hospitais

· São Paulo (SP)

Centro de Referência em Saúde da Mulher. Tel. (11) 3292-9006/ 3292-9007

· Brasília (DF)

Centro de Reprodução Assistida do Hospital Regional da Asa Sul. Tel. (61) 3445-7604

· Recife (PE)

Instituto Materno Infantil de Pernambuco. Tel. (81) 3322-5665

Hospitais Universitários

· Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto (SP). Tel. (16) 3602-2345

· Unifesp (SP) Tel. 0800-7723322

· Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André (SP). Tel. (11) 4993-5401 (não é de graça, mas é bem mais barato)

* Preços pesquisados em maio de 2011