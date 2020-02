Museu Janete Costa abre as portas

Exposição Janete Costa, um olhar inaugura museu que homenagea arquiteta pernambucana

Foto: Divulgação

Niterói inaugura museu de cultura brasileira que homenageia Janete Costa

A arquiteta pernambucana também ganhou uma exposição-homenagem com curadoria de seu filho, Mario Costa Santos

Como arquiteta, realizou projetos em bibliotecas, cinemas, auditórios, edifícios públicos, galerias, hotéis, museus e teatros. Além de todos seus projetos, Janete dedicava-se também a programas ligados a inclusão social e acima de tudo, a divulgação da arte popular e do artesanato brasileiro.

O museu Janete Costa de Arte Popular abriu suas portas no último final de semana em Niterói, no Rio De Janeiro. A inauguração contou com 140 peças e uma homenagem à arquiteta pernambucana com a exposição “Janete Costa, um olhar”.

Mario definiu a exposição como “uma síntese da arte popular brasileira”. Segundo ele, seu desejo é mostrar a riqueza cultural do país através das obras expostas. Entre as obras, estão algumas cedidas pelo Museu Histórico e de Arte do Estado do Rio de Janeiro, além de peças do próprio curador.

O museu contará ainda com uma sala multiuso, que na sua inauguração terá o escultor Nicola, também de Recife, promovendo uma oficina de escultura para os interessados nesse processo de criação.

“Janete, um olhar”

Museu Janete Costa de Arte Popular – Rua Presidente Domiciano, 178- 182. Ingá, Niterói (RJ)

De 16 de dezembro a 31 de março de 2013, das 13h às 18h. Entrada gratuita

Telefone: (21) 7849-5441