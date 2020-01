“Mulheres, aprendam de uma vez por…” Isso é sério?

Aposto que você já viu uma dessas frases por aí. É, a internet está abarrotada delas. “Só existem dois tipos de mulheres”, “Certo x Errado” e toda essa imposição de regra.

Bumbum empinado, cintura fina, seios grandes e um enorme tesão? Ótimo, mulher ideal. E as outras? Ah, as magras demais, tímidas demais, baixas demais, com peitos muito pequenos, moderninhas demais. Só existem dois tipos de mulheres: as boas e o resto. Sério isso?

Mulheres, a beleza está nos detalhes, nas sutilezas da vida, nas curvas da alma, nas palavras de carinho, no cuidado com o outro. Quem vê bunda não vê coração. Quem vê sexo não vê amor. Quem vê peito não vê afeto. Quem fica com nojinho e frescura não merece a sua atenção.

A sua bunda pequena, a sua cintura larga, as gordurinhas na barriga, o cabelo rebelde, o esmalte desbotado: se você se sente bem com o seu corpo, dane-se o que as outras pessoas pensam. Sua saúde importa, sua autoestima importa, sua felicidade importa. A opinião dos outros, não. Isso você descarta.

Não acredite nos comentários de sites masculinos, nos comerciais de TV: você é linda! Os padrões de beleza são construções sociais, não se iluda. Muda, muda essa postura, como diria Gaabriel O Pensador. Não a postura da posição sexual, a sua postura na vida.

