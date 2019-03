Mulher no mercado de trabalho: é possível chegar lá

Quando olha para cima na hierarquia da sua empresa, quantas mulheres vê? E em que ponto da sua carreira você se encontra?

No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres ocupam 38% dos cargos gerenciais no país. Na presidência, esse número cai para 18%, de acordo com a pesquisa Panorama Mulher 2018, realizada pelo Insper e a consultoria Talenses. O caminho percorrido pelas mulheres até o sucesso no mercado de trabalho, sem dúvida, encontra mais percalços. O relatório Global Gender Gap 2018, organizado pelo Fórum Econômico Mundial, apontou que deve levar mais de 200 anos para alcançarmos a equidade de gênero nas corporações.

Em vez de serem desanimadores, no entanto, esses números só impulsionam as mulheres a fazerem mais e melhor. Uma pesquisa realizada pelo Peterson Institute for International Economics e que analisou 22 mil empresas de 91 países mostrou que organizações com mulheres na liderança têm mais lucros. Os pesquisadores estimam que um aumento de 30% na participação feminina está associado a 15% de aumento nos lucros. Eles atribuem a diferença dos números ao fato de que, com mais diversidade de gênero, aumenta também a diversidade de capacidades dos gestores, o que beneficia a empresa.



Alguns dos passos mais importantes para a igualdade de gênero dentro das empresas podem ser dados pelas próprias empresas, que devem promover inclusão e diversidade desde a contratação até os treinamentos e promoções. A capacitação e o incentivo para o desenvolvimento da carreira também são fundamentais para o progresso das mulheres dentro de suas áreas _inclusive na possibilidade de conseguir seu primeiro emprego.

Lívia Fernandes, Diretora de Operações da Regional São Paulo do McDonald’s Brasil, é um exemplo de profissional que uniu sua competência à valorização da empresa. Ela começou há 27 anos como atendente e hoje lidera grandes equipes: 450 restaurantes, 15.000 funcionários, 41 consultores e 7 gerentes de operação. Ela começou a trabalhar no McDonald´s quase que por acaso, ao ver uma faixa avisando que estavam contratando a caminho da aula de datilografia. Menos de um ano depois, ela virou assistente de marketing e passou por várias funções até se tornar a primeira mulher a ser Gerente de Operações no Brasil. Em dezembro de 2018, ela chegou onde está, a primeira mulher Diretora de Operações no Brasil. “É necessário equilibrar a rotina profissional e pessoal. Sou mãe, sou esposa e sou mulher. Participo ativamente da vida do Luan, de 16 anos e da Mel, de 10 anos e nem por isso deixo nada a desejar no meu trabalho. Mas isso requer um planejamento muito forte de horários, agendas pré-estabelecidas e, inclusive, o dom de saber falar ´não´, quando necessário”, ensina Lívia. Conheça a história inspiradora de Lívia aqui.

A maternidade é, muitas vezes, um ponto crucial na trajetória profissional das mulheres, que precisam reorganizar seu tempo e prioridades. Lívia foi promovida a Gerente de Operações sete meses depois do nascimento da filha, um mês após o retorno da licença-maternidade, quando ainda amamentava. As mulheres podem tudo: trabalhar, ser mães, viajar, liderar uma equipe. Somos

extremamente competentes, fazemos bem feito e conseguimos resultados duradouros quando nos dedicamos. Hoje, das 15 mil pessoas que estão abaixo do meu guarda-chuva, 60% são mulheres. E são mulheres guerreiras, que estão à frente de negócios grandiosos. A loja que mais vende no Brasil, por exemplo, é comandada por uma mulher. Precisamos acabar com este preconceito de que as mulheres são frágeis, porque somos fortíssimas e podemos tudo.”

No 1 Fórum CLAUDIA, que reuniu mulheres presidentes de empresa, a maternidade foi um dos assuntos tratados. Fiamma Zarife, CEO do Twitter, disse acreditar que as mulheres precisam sair de casa sem culpa para ir ao trabalho. “É assim que mostramos aos filhos que trabalhar é um valor positivo, que traz felicidade e que é por meio dele que alcançamos as realizações.” A decisão de ter um filho e se dividir entre ser mãe e uma profissional em crescimento ainda angustia parte das mulheres. Daniela Cruz, da Vult Cosmética, dá um bom conselho: “Se você está no trabalho, dê o máximo de atenção que conseguir a ele. Se você está em casa, apenas se preocupe com os chamados urgentes do escritório. Estar presente por inteiro faz o tempo ser mais bem aproveitado”.

Claudia Sender, que foi a primeira mulher a controlar uma empresa aérea no Brasil, a LATAM, relembrou o que chama de “curva do desânimo”, que afeta muitas mulheres ao longo da carreira. Além de as mulheres serem maioria nas universidades, elas saem com a certeza de que são capazes e com uma ambição maior que a dos homens de chegar aos postos mais altos das companhias. “Mas a ‘curva do desanimo’ vai, pouco a pouco, erudindo a nossa confiança e a nossa ambição. E faz que, no meio do caminho, a gente comece a acreditar que não é capaz”, explica. Uma pesquisa sobre essa “curva do desânimo” mostra 43% das mulheres aspiram a cargos de alta liderança em seus primeiros dois anos de formadas, versus 34% dos homens. No entanto, esta mesma pesquisa indica que ao longo do tempo, o nível de aspiração delas cai 60%, enquanto o dos homens permanece igual. Um dos itens para amenizar essa sensação é olhar para cima na hierarquia e enxergar profissionais do sexo feminino.

“As mulheres esperam a sensação de total capacidade antes de se candidatar para uma vaga. Enquanto isso, estudos mostram que os homens pedem promoções sem preencher 100% os requisitos do posto. Nós precisamos ir pelo mesmo caminho: investir na posição que queremos com a ideia de correr atrás do que ainda não sabemos durante o processo”, disse Tânia Cosentino, hoje CEO da Microsoft.

Lívia acrescenta: “Nunca desista de seus sonhos e sempre seja você mesma, em total transparência com a sua essência. Não existe idade para começar, por isso sempre aprenda coisas novas, se voluntarie nos projetos mais difíceis, porque o processo de desenvolvimento é uma espiral que não tem fim. No primeiro momento pode dar medo, parecer árduo, mas a longo prazo a carreira será construída de forma sustentável. A tua competência ninguém tira, mas tua capacidade está à prova o tempo todo, por isso sempre se dedique para entregar o melhor que pode. E nunca esqueça de conciliar a vida profissional com a vida pessoal, porque se cuidar, fazer academia, meditar, ler e estar com a família nos faz mais feliz”.

Temos de ter cada vez mais orgulho de ser mulher.