Muito amor por esse casal de idosos que fez um álbum inspirado em ‘Up – Altas Aventuras’

Se tem uma coisa que nos marcou na animação “Up – Altas Aventuras” foi o fato de que a gente já estava chorando nos primeiros minutos do filme. As cenas iniciais mostrando o casal apaixonado, o desfecho trágico e a solidão daquele senhorzinho são de cortar o coração. E foi essa história que inspirou a fotógrafa paranaense Larissa Lamp, no ensaio que marcou os 66 anos de casamento de Claudino Baroni e Rosina Basso Baroni. Felizmente, esses dois tiveram a sorte de envelhecer juntos, ao contrário da história contada no filme da Pixar.

Larrisa conta que perguntou a eles o segredo para um amor de tantas décadas e Claudino respondeu: “Se ela falar 5 palavras e eu 10, nunca irá dar certo. Paciência e respeito é o segredo!”. Óin!

E as fotos são tão fofas que farão você renovar sua fé no amor. A gente não tem nem vergonha de ser piegas, pois imagens assim dão um quentinho no coração mesmo. Vida longa a esses lindos!

