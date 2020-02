Monte um prato saudável que melhora o astral

Espinafre e arroz preto

Foto: Dercílio/SAÚDE! e Divulgação



Um prato saudável pode fazer muito mais do que deixar o seu organismo em ordem. Ele também é capaz de tornar você mais feliz. Basta escolher os alimentos que aumentam os níveis de serotonina, dopamina e noradrenalina do corpo.

Essas substâncias são a chave para a felicidade: promovem uma boa comunicação entre as células do cérebro e são responsáveis pela sensação de bem-estar. Os alimentos a seguir contêm aminoácidos presentes em sua composição. Confira:

Folhas verde-escuras (espinafre, na imagem acima, à esquerda)

Se ingeridas cruas, elas têm ácido fólico, substância que interage com a serotonina e com a noradrenalina.

Arroz preto (à direita)

Como todo carboidrato, libera insulina no sangue e facilita a entrada do triptofano no cérebro. Sua vantagem é que demora mais a ser digerido e aumenta a sensação de saciedade.

Trigo germinado

Rico em B6 e E, vitaminas importantes para a formação de serotonina e dopamina. Melhora a sensação de cansaço e diminui a vontade de comer doces.

Baru

A castanha tem ômega-3 e selênio, anti-inflamatórios e antioxidantes que ajudam a regular o humor.

Grão-de-bico

Rico em cálcio, ferro, magnésio e triptofano, o principal componente da serotonina.



Cebola roxa e beterraba

Foto: Alex Silva/SAÚDE! e Fabiana Bertone/ANAMARIA



Cebola roxa (na imagem acima, à esquerda) e salsinha

Têm flavonoides e antioxidantes que combatem o estresse e os radicais livres, moléculas que danificam as células.

Beterraba (à direita)

Rica em proteína e vitaminas do complexo B, acalma e ajuda a converter a glicose em energia, aumentando o ânimo.

Broto de lentilha

Além de triptofano, contém tirosina, um aminoácido responsável pelas reações aos estímulos emocionais.

Para ler

“A Dieta do Bom Humor”, de Tucunduva Philippi, da editora Panda Books