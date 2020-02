Monte sua própria cinebiografia

Em um primeiro momento pode parecer nonsense registrar somente um segundo da sua vida diariamente. Mas acompanhando os vídeos percebe-se que 1 segundo é suficiente

Foto: Divulgação

Mesmo quem nunca desejou ter uma cinebiografia própria terá essa oportunidade quando o app 1 Second Every Day for lançado. Já em fase de desenvolvimento, o aplicativo convida interessados a captar em vídeo um segundo de cada dia de sua vida. Os instantes são armazenados em um calendário digital e vão sendo “emendados” em um filminho.

As captações de um ano formam um filme de pouco com duração de 6 minutos e 9 segundos.

