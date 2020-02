Missa de canonização: faça uma viagem de fé para o Vaticano

Abril é o mês ideal para quem quer assistir à uma missa de canonização no Vaticano.

Foto: Getty Images



Já pensou ver a missa de canonização ao vivo na Praça de São Pedro? A boa notícia é que ainda dá tempo de planejar o orçamento e embarcar.Segundo o consultor de turismo Humberto Murakami, a melhor opção são os pacotes parcelados em até 10 vezes: “A viagem é feita para o turista exercer a fé e conhecer outros lugares da Itália com segurança e conforto”.

Os milagres dos papas

Foto: Reprodução

João 23: o italiano Angelo Roncalli, que comandou a Igreja Católica entre 1958 e 1963, curou a freira Caterina Capitani, que tinha um tumor no estômago.

João Paulo 2º: o polonês Karol Wojtyla foi papa de 1979 a 2005. Seus dois milagres foram a cura de Marie Simon Pierre, que sofria de Parkinson, e da dona de casa Floribeth Mora, que tinha um coágulo no cérebro.

Quem leva

Tour Canonização e Rota Franciscana com Cascia

Saída: 25/4.

Inclui: passagem aérea, 7 noites de hospedagem com café da manhã, traslados, passeios, entrada na Capela Sistina e visita a Assis, terra de São Francisco.

Preço: a partir de R$ 3.140,em 10 x sem juros.

Quem leva: CVC

Tour Canonização e Itália tradicional

Saída: 25/4

Inclui: passagem aérea, 8 noites de hospedagem com café da manhã, traslados, passeios e visitas a Milão e Assis

Preço: a partir de R$ 4.900, em 10 x sem juros

Quem leva: CVC

Tour Espírito e Paz

Saída: 25/4

Inclui: passagem aérea, 7 noites de hospedagem com café da manhã, traslados, passeios, seis jantares e visita a Assis

Preço: a partir de R$ 5.500, em 10 x sem juros

Quem leva: Nascimento Turismo

7 dicas para fazer esta viagem à Itália

1- O Vaticano fica em Roma, capital italiana. Brasileiros não precisam de visto para entrar na Itália, só do passaporte válido. Para obter o documento, consulte o site da Polícia Federal (www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/passaporte).

2- A moeda na Itália é o euro. Um euro vale cerca de R$ 3,30.

3- É proibido entrar em igrejas na Itália vestindo short, bermuda, saia curta e decotes (ou ombros à mostra).

4- Em abril, será primavera na Europa. Então leve calças, tênis, camisetas e um agasalho.

5- Coloque na mala capa de chuva: você ficará muito tempo ao ar livre!

6- Evite ir com crianças. É difícil para os pequenos enfrentar as longas horas de espera em pé e a aglomeração típica de uma cerimônia desse porte – o Vaticano espera mais de 5 milhões de peregrinos na cidade.

7- Memorize onde o ônibus do tour irá estacionar e tenha sempre em mãos o celular do guia do grupo.