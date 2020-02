Meus furões têm um esconderijo secreto

Esta dupla dinâmica – os furões – traz muita alegria para a minha casa!

Foto: arquivo pessoal

Ter dois furões é muito divertido. Todos os dias a Maggie e o Zica me recebem na porta, festejando a minha chegada. Mas, antes de você se animar a comprar um, já vou avisando: eles escondem tudo o que aparecer na frente.

A última que eles aprontaram foi com o meu pai, coitado. De um dia para o outro, o celular dele sumiu. Eu e meu irmão tentamos ajudar e procuramos durante alguns dias até que meu pai desistiu e comprou um aparelho novo. Cinco meses e uma reforma de estofado depois, o bendito celular apareceu. Os furões tinham furado o sofá e escondido lá dentro.

Fiquei sem carteira

Eu também já sofri nas patas dessa dupla dinâmica. Outro dia, antes de sair pra trabalhar, eu deixei minha mochila no chão da cozinha pra comer. Até aí, normal. Peguei a mochila e fui pro batente. Pouco depois recebi um telefonema da minha mãe: ”Fui sentar no sofá e senti uma coisa estranha, era a sua carteira. O que ela está fazendo aqui?”. Adivinhe? Foi mais uma obra do Zica.

Pelo menos a carteira ele não comeu… E quando ele resolveu traçar o Bis® que estava na mesma mochila? Eu vi que o bichinho estava passando muito mal, vomitou e tudo. Estava prestes a levá-lo pro veterinário quando percebi uns farelos perto da minha mala. Tinha meio Bis no chão. Ele tinha comido com papel e tudo! Pudera passar mal!

Folgados e destemidos

E o mais engraçado de tudo é que, além de folgados, esses dois furões são destemidos. Primeiro porque mordem meu cachorro Apolo, que tem dez vezes o tamanho deles, na maior cara de pau. Acredita que o cachorro tem medo dessas figurinhas?

Além disso, eles sempre escondem o chinelo da minha mãe dentro do sofá. Se fosse eu que fizesse isso, o próprio chinelo serviria pra uma palmada. Mas nesses bichinhos fofos quem é que teria coragem de encostar um dedo?