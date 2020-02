Meus cães fazem rafting

Alguns bichos ficam acuados quando o barco está descendo o rio. Com os meus cães, não tenho esse problema

Foto: arquivo pessoal

O esporte e os meus dois cachorros são as minhas grandes paixões. É por isso que levo meus bichos para fazer rafting comigo. Afinal, nada melhor do que descer corredeiras com os meus amores! Há dois anos, descobri que era realizado em Brotas, no interior de São Paulo, um evento para quem gosta de compartilhar aventuras com seu animal de estimação. Não perco uma só edição!

Meus pets se chamam Cheddar McMelt e Meg Ryan. Eles adoram água e fazem o maior sucesso no rafting. Alguns bichos ficam acuados quando o barco está descendo o rio. Com os meus cães, não tenho esse problema: eles se levantam e fazem a maior festa! Também nadam muito bem. Vivem se jogando na água no meio do trajeto.

Os bichos até surfaram comigo

Já levei os dois pra fazer tirolesa, montanhismo, trilhas… Gosto de experimentar esportes novos com eles. Dia desses, levei meus dois companheiros para me ver surfar numa praia. Tomei o maior susto quando vi a cabecinha do Cheddar dentro do mar, nadando atrás de mim. Decidi que iria ensinar a ele a arte do surfe!

Coloquei o bichinho deitado na prancha, me acomodei ao seu lado e o segurei firme. Pegamos a maior onda! A Meg também adorou a brincadeira. Sei que levar cachorro à praia é proibido, mas não resisto. Procuro locais onde não incomodamos.

Meu sonho é poder ir com eles a todos os lugares que frequento. Tenho até planos para levá-los comigo pra Europa. Enquanto isso não acontece, me contento em descer as corredeiras!