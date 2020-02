Meu cachorro não come ração. Dou comida?

Dê comida para seu cachorro sempre no mesmo horário. Animais gostam de rotina

A dúvida é comum entre donas de cachorros que se recusam de comer ração: devo dar restos do almoço ou jantar? A resposta é um enfático ”não”, segundo a médica veterinária Natalie Rodrigues. ”O alimento ideal para o animal é a ração, seca ou em pasta, pois é elaborada de acordo com os nutrientes de que ele necessita”, ressalta.

De acordo com a veterinária, é importante acostumar seu bichinho desde pequeno com uma alimentação saudável e, caso ele não aceite a ração seca pura, você pode misturar com a molhada para ele criar o hábito de comer alimentos adequados. ”Frutas como maçã, pera e banana podem ser acrescentadas à dieta do seu cachorro, mas não devem ser usadas para substituir a ração”, complementa a Dra. Natália Rodrigues.

Mais dicas sobre alimentação de cães

Olhe o relógio

Dê comida para seu cachorro sempre no mesmo horário. Animais gostam de rotina.

”Coma” primeiro

Finja que está se servindo da comida dele antes de deixá-lo comer. Isso mostra quem manda.

Ignore a cara de pidão

Se você não resiste à fofura dele, deixe-o fora da cozinha durante as refeições da família.