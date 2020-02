Me casei usando o vestido de noiva da minha mãe

Desde criança, ao ver as fotos da minha mãe (à esquerda), sonhava com o dia em que usaria o vestido (à direita)

Minha mãe nunca gostou de sair em fotos. Das poucas que tínhamos nas paredes de casa, uma sempre me chamou a atenção: o retrato do casamento dela. Eu dizia que ia usar aquele vestido quando subisse ao altar. E realizei esse sonho.

36 anos de história

Minha mãe se casou em 1973. O meu casamento aconteceu no dia 5 de setembro do ano passado. Ou seja, o vestido tinha 36 anos quando entrei na igreja com ele. O mais incrível é que

estava em perfeitas condições, apesar de ter ficado guardado num saco plástico azul, como aqueles de lixo, meio dobrado. Acho que resistiu porque era pra ser meu mesmo.

O vestido encolheu!

Quando provei pela primeira vez, o vestido até fechou. Mas confesso que ficou apertadinho, afinal, minha mãe era bem magrelinha. A costureira, então, mandou o traje para uma lavadeira que ela conhecia. E aí, na hora de provar o vestido limpo, o choque: ele tinha encolhido! A costureira disse que não daria mais para ajustá-lo ao meu corpo. Arrasada, levei o vestido pra casa. Mas não desisti da ideia. Procurei outra costureira. Ela disse que tinha tecido suficiente para abrir o vestido e fazê-lo caber em mim. Eba!

Fiz questão do traje e da igreja

Meu casamento não deu muito trabalho. Como minha irmã tinha organizado o dela no ano anterior, eu já sabia como tudo funcionava: o bufê, o cerimonial… Só fiz questão de duas coisas: do vestido da minha mãe e da igreja. Me casei na capela da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde me formei. O vestido foi um sucesso: ele é clássico, tem gola alta, mangas compridas, bordados… Depois da festa, meu marido perguntou se eu ia guardá-lo para nossa filha. Por enquanto ele está lá, no armário da minha mãe. Espero que a tradição se perpetue.

”O vestido viajou o Brasil”



”Todos ficam super impressionados quando digo que não fi z nada de especial para conservar meu vestido. Além do mais, como meu marido é militar, esse vestido viajou o Brasil todo em nossas mudanças: Belém, Manaus…Depois do casamento, a costureira me falou para lavá-lo à mão. Pendurei o vestido debaixo do chuveiro, esfreguei sabão de coco e pronto: ficou perfeito de novo.”

Ana Lúcia Carvalho, 61 anos, matemática, a mãe da Gabriela



Reaproveite o vestido de noiva

Para conservar a peça, a primeira coisa a ser feita após a festa é mandála para uma lavanderia de confiança. Depois, guarde-a no armário sem o plástico, para que não fique amarelada ou embolorada. De vez em quando, tire-a do armário e cheque as condições. ”Guardo o meu vestido numa capa de TNT (tecido não tecido), que deixa arejar e protege”, diz Fernanda Floret, do site Vestida de Noiva.