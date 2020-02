Mau humor: acabe com esse problema!

Divirta-se com o seu melhor amigo!

Foto: Getty Images

A psicóloga Olga Tessari dá cinco dicas para você viver mais feliz…

1. Divirta-se com seu pet

Brincar com seu animal de estimação é um grande remédio para relaxar. Sempre que estiver nervosa, tente acariciar o bichinho e verá o resultado!

2. Simplicidade poderosa

Faça coisas simples e divertidas, tais como: cantar no chuveiro logo de manhã, assistir a filmes de comédia ao menos uma vez por mês, ouvir suas músicas favoritas e dançar ao som delas.

3. O poder da amizade

Mantenha contato com as pessoas de que mais gosta. Bater papo com uma grande amiga toda a semana, por exemplo, fará você rir e ver os problemas com outros olhos.

4. Exercite-se

Faça uma atividade aeróbica – dançar, jogar bola, pedalar…

5. Exemplos de superação

Quando estiver triste, relembre os momentos ruins que já superou. Isso trará sensação de calma e relaxamento.