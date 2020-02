Material escolar: como economizar na compra

Evite desperdício: compre apenas os itens que o seu filho precisa

A jornalista Mara Luquet ensina 7 lições para você respirar mais aliviada quando chegar aquela listona de compras para a volta às aulas. Confira:

1. Discuta cada item da lista com os professores

Não se trata de querer economizar na formação de seu filho, mas de entender por que ele precisa de clipes, grampeador e papel ofício A3 e A4, além de um monte de envelopes brancos e pardos. Afinal de contas, o garoto vai estudar numa escola ou trabalhar em um escritório?

2. Pergunte quando cada coisa será utilizada

O material tem de ser entregue todo de uma vez? Se existir a possibilidade de ir comprando o conteúdo da lista conforme a necessidade, você evita desembolsar essa grana em um único mês. E também diminui o risco de desperdícios ao longo do ano.

3. Pesquise os preços antes de colocar a mão no bolso

Jamais saia de casa sem ter, pelo menos, uma ideia de valores. Basta navegar em sites como Kalunga, Submarino, Walmart e Americanas.

4. Planeje os gastos cuidadosamente

Crie uma tabela para inserir os preços de cada uma das lojas consultadas. Com o documento concluído, avalie quanto você pode gastar sem provocar um rombo no orçamento familiar.

5. Organize compras coletivas

Sugira que outros pais de alunos se juntem nesse desafio. As chances de pagar menos levando grandes quantidades são enormes e, de quebra, você ainda fica conhecendo um pouco mais do círculo de amigos com quem seu filho conviverá.

6. Fuja dos cheques pré-datados

Se não der para pagar à vista, opte pelo parcelamento sem juros no cartão de crédito. Emitir pré-datados é o primeiro passo para perder o controle de suas finanças. Eles só funcionam com pessoas extremamente organizadas.

7. Aproveite itens usados

Compasso, esquadro e até cadernos podem durar vários anos, passando de uma criança para outra. Para que isso ocorra, ensine seu filho a cuidar do material escolar com carinho. E, se ele já é crescido, doe o material que está juntando pó dentro do armário a uma instituição de caridade.