Marta ultrapassa o alemão Klose e torna-se recordista de gols em Copas

Nossa querida Marta acaba de conquistar um feito inédito na história do futebol. A atacante da seleção brasileira é a jogadora que mais fez gols em Copas do Mundo e ultrapassou o alemão Klose. Hoje, ela é a única pessoa da história a somar 17 gols na competição mais importante do futebol mundial.

O fato inédito aconteceu nessa terça-feira (18), na partida contra a Itália, na Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019. Ela marcou um gol de pênalti no segundo tempo do jogo.

A brasileira já era a única atleta (incluindo homens e mulheres) a marcar pontos em cinco edições do Mundial. Sem contar que ela já foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa (em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018).

Marta também é a pessoa com mais gols marcados pela Seleção Brasileira até hoje. São 119 gols, contra 95 de Pelé, que vem em segundo lugar na lista.

