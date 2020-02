Maria Fernanda Cândido revela segredos do corpo e mente na MÁXIMA

De bem com você: um guia para você se sentir feliz na própria pele, por Maria Fernanda Cândido

Aos 37 anos, Maria Fernanda Cândido, estrela da edição de janeiro da revista MÁXIMA, está de volta à televisão. Realizada com a maternidade e ainda mais linda, ela está pronta para encarar um novo desafio: o papel de primeira-dama na minissérie global O Brando Retumbante.

Em entrevista exclusiva, a atriz conta que depois da maternidade passou a ter uma visão de mundo mais realista. “A gente se obriga a rever os valores e coloca a vida com a família sempre em primeiro plano”, argumenta. Seu segredo para equilibrar a casa e o trabalho? “Fazer uma boa divisão do tempo e perceber quando você está se dedicando mais a um do que ao outro”. Ela, ainda, prova, com seus rituais de cuidados, que ama e cuida muito bem do seu corpo. Ela não abre mão de creminhos, dieta equilibrada e exercícios para se sentir bem por inteiro.

Confira outros segredos da atriz para você também se sentir mais feliz

1. Dormir o suficiente: e isso significa se entregar ao sono de sete a oito horas diárias

2. Ser disciplinada: seja na dieta ou na rotina de exercícios. “Eu faço relaxamento, lanço mão de leituras edificantes e isso me ajuda a reagir de forma mais positiva para a vida. É um trabalho em constante desenvolvimento. Acho que as pessoas precisam mais desse contato consigo mesmo, que pode vir por meio de uma terapia, um filme ou um livro. A vida está cheia dessas pistas”, conta Maria Fernanda.

3. Consumir alimentos saudáveis: verduras, legumes e frutas são fontes de energia de vida e ainda garantem a saúde do cabelo, da pele, das unhas

4. Buscar um sentido maior e verdadeiro para a sua existência: com isso a autoestima fica elevada, você se sente mais feliz e realizada. “Acho o autoconhecimento muito importante. Tem a ver com a nossa evolução como ser humano e como enxergamos a nossa existência. É claro que esse equilíbrio vem com o tempo, com a sabedoria, o conhecimento e a consciência. Conhecendo as nossas emoções, temos instrumentos para saber lidar com elas. E com isso a gente sente que não precisa se estressar por tudo. Até porque é um desperdício de energia, que poderia ser utilizada de outra forma”.

