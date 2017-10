Pouco conhecida, a pequena Iporanga (SP) é uma verdadeira joia escondida em São Paulo.

O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR) é considerado uma das Unidades de Conservação mais importantes do mundo, pois abriga a maior porção de Mata Atlântica preservada do Brasil. As mais de 300 cavernas renderam à cidade de Iporanga o título de Capital das Cavernas, considerada hoje um patrimônio da humanidade, reconhecido pela UNESCO.

O Petar é dividido em 4 núcleos: Santana, Caboclos, Casa de Pedra e Ouro Grosso, todos abrigando cavernas com características diferentes, mas todas encantadoras. No parque e seu entorno existem rios para a prática de boia-cross, dezenas de cachoeiras, algumas com mais de 70 metros de altura e ótimas para a prática do cascading e rapel. As cachoeiras subterrâneas, escondidas no interior das cavernas, como a Cachoeira da Caverna do Ouro Grosso, são menores, mas muito convidativas a um banho na escuridão.

Para os casais com bom condicionamento físico a sugestão é conhecer a Caverna Temimina. Localizada no Núcleo Caboclos do parque, ela é a mais selvagem da região. A trilha de 4,5km na mata fechada traz uma recompensa à altura do esforço. A caverna possui um rio de águas cristalinas, enormes salões de 50 metros de altura e uma verdadeira floresta escondida em seu interior.

Belas formações rochosas, como as estalactites e estalagmites, uma varanda natural e dolinas (aberturas no teto), fazem dela um perfeito cenário para tirar fotos.

Para casais em lua de mel a melhor opção de estadia é o Glamping Mangarito, que explora um conceito de hospedagem que une luxo e natureza. Primeiro glamping do Brasil, o hotel une o conforto de um hotel de luxo com a rusticidade e contato com a natureza oferecidos por um camping. Inspiradas em alguns hoteis da selva peruana, as cabanas ficam em meio à maior porção de Mata Atlântica preservada do Brasil.

Não espere grande movimentação. O glamping fica em uma área bem reservada, de intenso contato com a natureza e tranquilidade. Uma das cabanas possui a parede do fundo totalmente de vidro, com vista para a mata. O SPA Arlequim oferece massagens relaxantes e banhos de hidromassagem para recuperar as energias após no fim do dia.

O espaço oferece aos casais em lua de mel pacotes de luau romântico com fogueira, vinho, marshmallows, manta e almofadas (R$200) e piqueniques românticos com espumante nacional, suco, iogurtes, pães, geleias e frutas (R$300).