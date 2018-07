Livro de Hilda Hilst é o mais vendido da FLIP. Veja lista dos top 10

A consagrada Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Jairo, encerrou hoje. Mas ainda dá para se sentir pertinho do evento com os livros comentados durante o evento e reflexões que os debates deixam no ar.

A organização da FLIP divulgou há pouco a lista dos dez livros mais vendidos durante o evento, que durou 5 dias. O primeiro da lista é a obra de Hilda Hilst, homenageada do ano, e tema da mesa de encerramento de hoje. O livro de poesia “Júbilo, memória, noviciado e paixão” (Companhia das Letras), foi lançado em junho deste ano. Além deste, outras duas obras da autora estão na lista.

O segundo lugar ficou para Djamila, com o livro “O que é lugar de fala”. Confira a lista completa das dez obras mais vendidas: