Limpeza sem produtos industrializados

Sabia que o limão tira ferrugem e dá brilho?

Foto: Getty Images

Manter a casa limpinha sem gastar muito com produtos de limpeza é uma tarefa mais do que possível. Basta abrir o armário da cozinha e encontrar ali tudo que é necessário para deixar a casa um brinco.

Limão, vinagre, óleo e até sal substituem muito bem os artigos industrializados. Além disso, esses alimentos são bem menos agressivos ao meio ambiente. Por isso, você economiza e ainda contribui com a natureza.

Faxina com limão

. Para tirar a ferrugem de objetos como talheres e grelhas, esfregue suco de limão com uma palha de aço.

. Para dar brilho extra aos copos, adicione um pouco de suco de limão à água do enxágue.

. Quando as roupas brancas estiverem amareladas, ponha-as de molho em água com pedaços de limão. Elas ficarão cheirosas, sem partes desbotadas nem manchas amarelas.

Brilhando com óleo

. Para manter janelas e esquadrias de alumínio sempre brilhando, limpe-as com uma mistura de óleo de cozinha e álcool em partes iguais. Logo em seguida, passe um pano macio ou uma flanela.

Sal na limpeza

Foto: Getty Images

. Limpe pisos cerâmicos com ½ xíc. (chá) de sal dissolvido em 1 balde de água morna. Aplique essa solução com um esfregão e, depois, enxágue normalmente.

. Limpe a superfície do fogão com uma esponja macia embebida numa solução de água e sal (use duas partes de água para uma de sal).

Vinagre faz milagre

. Misture 3 e ½ litros de água com ¾ de xíc. (chá) de vinagre branco e ½ xíc. (chá) de amoníaco para limpar pisos de cerâmica. Use um pano macio.

. Para remover o mofo dos rejuntes de azulejos do banheiro, aplique uma boa quantidade de vinagre branco puro com uma escova de dentes velha. Deixe-o agir durante duas horas e, depois, lave a superfície apenas com água.

. Após fazer frituras, deixe o fogão novinho em folha despejando um pouco de vinagre sobre a gordura. Espere 15 minutos e limpe normalmente.

Cravo-da-índia para perfumar

Dentro de um borrifador, coloque álcool e um punhado de cravos. Deixe descansar por alguns dias. Depois, borrife no ambiente todo. Além de perfumar, o aroma afasta os insetos.