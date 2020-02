Lições de fé de Hebe Camargo

Hebe encontrou na oração forças

contra o câncer

Foto: João Laet/Ag. O Dia

Na última segunda-feira (8 de março), Hebe Camargo fez uma edição especial do programa que comanda no SBT. Além de celebrar o Dia Internacional da Mulher e o aniversário de 81 anos da apresentadora, a data marca a volta dela à TV depois de tratar um câncer. O tumor, descoberto no começo deste ano, afetou a membrana que reveste os órgãos da região pélvica e abdminal.

Mesmo com a notícia da doença, Hebe sempre se mostrou forte, confiante e grata pelo carinho e apoio dos fãs. Católica, ela mantém por perto várias imagens de santos, como Nossa Senhora de Fátima Peregrina. Essa santa viaja o mundo, parando na casa de pessoas que precisam de ajuda.

Graça atendida

“Foi a primeira vez que fiz um pedido a Deus – mas nem precisava pedir, porque o Brasil pediu”, disse ela em entrevista recente ao Fantástico. “A fé é capaz de curar tudo. Peça com fé, sem ter dúvidas. Assim, você conseguirá alcançar a graça que deseja”, diz o padre Antônio Maria.

Quando acreditamos numa força maior, enxergamos uma luz na escuridão e a possibilidade de realizar um desejo, mesmo que seja difícil. Ela transforma o medo em esperança, enchendo a pessoa de otimismo.

Fé e ciência

Só um alerta às pessoas que acreditam no poder da oração: a fé e a ciência não são opostas. Elas se completam. Portanto, se estiver doente, reze, mas não deixe de seguir o tratamento. “A medicina é divina. Deus deu ao médico o dom de salvar vidas. Não abandone isso”, alerta o padre Antônio Maria.

Sentiu sua fé diminiuir? Então veja 7 motivos para você não deixar de acreditar. Hebe conseguiu, você também pode.