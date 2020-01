Leva casaco! Massa de ar polar pode trazer neve ao Brasil essa semana

Uma massa de ar frio de origem polar promete fazer as temperaturas baixarem bastante nesse início de mês. Segundo o Climatempo, a primeira semana de julho provavelmente será a mais gelada de 2019.

Esse período vai durar de 1 a 8 de julho. Os dias de frio mais intenso serão 5 e 6.

Com isso, há boas chances de que ocorram precipitações sólidas (neve, chuva congelante e chuva congela) na Região Sul – com temperaturas abaixo de zero. Como sempre, é mais provável que isso ocorra nas serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, mas “não se descarta completamente a ampliação das áreas com possibilidade de ocorrência destes fenômenos”, segundo o Climatempo.

A geada também promete ser intensa nos estados do Sul, mas provavelmente afetará as regiões Centro-Oeste e do Sudeste – onde as temperaturas chegarão perto de 0°C. A geada pode aparecer até mesmo em Goiás nos próximos dias. Por lá, e também na Bahia, a previsão é de os termômetros se aproximem da marca de 10°C.

O vento frio desta massa polar deve alcançar até áreas do centro-sul do Pará e do Tocantins e o interior do Nordeste – mas com menos intensidade, lógico.

Antes de os termômetros despencarem de vez, a chuva será intensa em algumas regiões. Os locais mais afetados pela água serão as regiões Sul e Sudeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Também pode chover no Distrito Federal, Rondônia, Acre, Bahia e no sul do Amazonas.