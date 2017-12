Lembrancinhas de verão: 4 ideias fofas para o seu casamento

O início do verão acontece oficialmente em 21 de dezembro, mas os dias quentes já chegaram e prometem uma temporada bastante agradável para casamentos ao ar livre.

Cerimônias em sítios ou praias possuem um charme especial e um romantismo que só o contato com a natureza possui. Contudo, a alta temperatura deste período do ano exige bom planejamento dos noivos para oferecer aos convidados mimos que amenizem o calor e desconforto. Veja algumas opções:

Leques de madeira ou palha são mimos práticos e baratos. As peças podem ser personalizadas com o monograma dos noivos, a data da cerimônia ou outro detalhe que remeta à identidade visual do evento. Evite aplicações muito grandes, como caricaturas, pois acabam inutilizando a lembrança após a cerimônia, uma vez que os convidados ficarão com vergonha de reutilizá-la.

Uma caixa com várias opções de óculos de sol pode ser uma excelente alternativa para casamentos diurnos e realizados em ambientes abertos. Aposte em armações divertidas e variadas.

Para os homens, o chapéu Panamá é muito bem-vindo em cerimônias na praia ou no campo. A parte interna pode conter a gravação do monograma dos noivos.

É interessante deixar também à disposição algumas sombrinhas para quem quiser fugir do sol, mas elas não precisam ser distribuídas para todos os convidados. Aconselha-se entregar apenas para as pessoas mais velhas ou pais com crianças pequenas. Isto porque, apesar de lindas, as sombrinhas podem atrapalhar a visão da cerimônia e poluir demais o visual nas fotos.