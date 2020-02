Laminado: o piso com efeito mágico

Antes de escolher o piso, leve em conta o tamanho dos cortes, a cor da madeira e a posição do laminado. Na foto, piso Durafloor linha Trend Carvalho Missoni. R$ 85* o m².

Foto: Divulgação

O piso laminado desbancou o carpete de madeira de verdade. Não à toa. Dá menos trabalho pra cuidar, é mais barato e ninguém diz que não é madeira! “É feito de fórmica e dura até 15 anos”, diz o consultor em decoração Ney Franzoni.

De fácil instalação, em um único dia é possível colocar 50 m² de laminado. Vale até colocar por cima de outros pisos, sem quebradeira. Os preços vão de R$ 54* a R$ 130* o m², já com a instalação. A maneira de alinhar o piso permite a criação de efeitos visuais “mágicos”. Ao posicionar as placas em linhas horizontais, verticais ou diagonais, você amplia, diminui, sempre deixando o ambiente muito elegante.

Na foto, piso Eucafloor linha Elegance. R$ 68* o m².

Foto: Divulgação

Tons claros e tábuas estreitas deixam o quarto maior

Para ambientes pequenos, escolha sempre tons mais claros de laminado. O branco cai bem nos quartos e dá a sensação de que o espaço é maior. A arquiteta Luciana Fernandes Deus sugere para as salas o laminado bege ou cáqui. O tom marfim está fora de moda e deixa o ambiente conservador. Escolha uma cor como o castanho-claro ou mesmo de tonalidade acinzentada, que são discretas e modernas. Elas deixam a sala superchique!, afirma. As tábuas, em qualquer cômodo, devem ser estreitas. Também podem ter textura, desde que de tom claro. Instale as placas com as linhas voltadas para a porta de entrada. Isso cria uma agradável sensação de amplitude.

Conforto na sala

Sala de TV pede aconchego. A sugestão da arquiteta é escolher tons quentes de madeira, como marrom castanho e café. Nas salas quadradas, use o corte do laminado do sofá em direção à televisão. Escolha mobílias no mesmo tom ou com detalhes coloridos. Para salas retangulares, coloque o piso no sentido da parede maior (lado a lado) e use decoração clara. Isso vai deixar o ambiente charmoso.

Suavidade já!

Um piso tem o poder de deixar um ambiente suave. Aposte em laminados de cores cáqui. “Quanto menos cara de madeira rústica e cores fortes tiver, mais leve e moderno fica, diz a arquiteta Luciana. Na decoração, combine com almofadas e objetos com cores como o azul, o verde-água e o amarelo. Dica: não use diferentes tipos de laminados pela casa. É melhor escolher um só que sirva para todos os cômodos.

Espaços grandes ganham aconchego

Para grandes ambientes, escolha sempre cores mais escuras para o piso. “Elas dão a sensação de que a sala ou o quarto são menores, mesmo quando você não tem muitos móveis. As tábuas podem ser mais largas, de cerca de 30 cm e de cores como o marrom escuro, café e até preto, explica a arquiteta. Aposte naquelas com texturas escuras. Outra dica para reduzir o ambiente é usar rodapé mais alto, de 20 a 40 cm, diz a profissional. Mas sempre combinando com a parede, nunca com o piso!

Na foto, piso Eucafloor linha Rustic. R$ 80* o m².

Foto: Divulgação

Dicas para a hora da compra

· Confira a cor!

Leve um pedaço de tábua e coloque no cômodo para testar a cor antes de comprar. Não confie nas amostras das lojas. Lembre-se que marrons-claros costumam ficar escuros e que tons marfim amarelam.

· Pesquise

Na internet há fóruns de reclamações sobre marcas de laminados. Pesquise. Certifique-se também da garantia do produto.

· A instalação é adicional?

Veja se a instalação está incluída no preço do piso. Acessórios como rodapé e manta (que fica embaixo do laminado) em geral são cobrados à parte.

· Dá tirar o piso?

Existem dois tipos de instalação: uma cola o piso no chão e a outra o grampeia no rodapé. Se você mora de aluguel, opte pelo segundo, que é apenas encaixado. Isso permite que você retire o piso para o reinstalar em outro lugar.

· Faça um estoque

Compre, pelo menos, cinco tábuas de reserva para sustituir em caso de algum dano.

· Mesma marca

Há empresas que instalam o laminado com acessórios (como rodapé e manta) de marcas diferentes. Isso faz você perder a garantia do piso caso apareçam bolhas. Fique de olho!

· Pra casa ou apartamento?

Quem mora em casa deve optar pelo piso laminado flutuante, que fica apoiado na manta sobre o contra-piso, e é o mais resistente. Para quem mora em apartamento, o ideal é comprar o laminado feito de fórmica, que é mais fininho.

* Preços pesquisados em 2012.