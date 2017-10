Festas na escola nunca saem de moda. Isto porque são uma maneira rápida e econômica de reunir os amiguinhos para uma comemoração simples, mas não menos especial.

O tempo reduzido dedicado à celebração acaba tornando-se um grande problema quando o assunto é o cardápio da festa. Afinal, servir as crianças toma tempo e exige um número maior de adultos dando suporte ao evento.

Pensando em agilizar esse processo e também reduzir o desperdício de alimentos, um número crescente de pais têm aderido às marmitas individuais.

Ao preparar kits com lanches individuais, os pais não só facilitam a distribuição dos alimentos e bebidas, como também criam uma expectativa dos pequenos em relação à comemoração.

É importante lembrar que antes de aderir à ideia é indispensável conversar com a direção da escola para verificar as regras para este tipo de comemoração. Muitas escolas banem refrigerantes, frituras e petiscos industrializados. Monte um cardápio saudável, respeitando as regras impostas pelo colégio. Certifique-se também de que o menu escolhido atenda a todas as crianças, perguntando se na turma há alunos com restrições alimentares.

Os sanduíches naturais são ótimas alternativas para compor os kits. Embale-os individualmente, de maneira condizente com as porções habitualmente consumidas por crianças desta faixa etária. Prefira recheios simples, como queijo e frango, que agradam à maioria.

As frutas podem ser servidas in natura, em sucos naturais ou em saladas de frutas mistas. Use a criatividade para oferecê-las de forma atrativa aos pequenos, estimulando seu consumo.

É interessante levar um bolo cenográfico apenas para o momento dos parabéns. O bolo de corte é substituído por porções previamente embaladas, que evitam o trabalho de cortar e servir. Cada criança recebe sua fatia e pode escolher entre comer na hora ou levar para casa para consumir posteriormente. Os docinhos tradicionais, como beijinho e brigadeiro, também são oferecidos na marmita.