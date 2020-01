Juntas, Kate Middleton e Meghan Markle passeiam com os filhos

Depois do batizado de Archie no fim de semana, as crianças da realeza britânica voltaram a se encontrar. Os priminhos deram um passeio juntos nesta quarta-feira (10). Contrariando todos os boatos de que estariam brigadas, Kate Middleton e Meghan Markle levaram os filhos para o The King Power Royal Charity Polo Day, um evento real que sedia uma partida beneficente de polo com membros do Palácio, na Inglaterra.

Em cliques descontraídos, vemos Meghan com o bebê Archie no colo – prontinho para ver o papai Harry e o tio William jogarem – e Kate brincando com os pequenos George,Louise Charlotte. Fofos demais!

Veja também





Vem ver alguns cliques da família:

–

–

–

–