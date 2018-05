Jornalista lança livro infantil para auxiliar mães com o desmame

A jornalista Giovanna Balogh, autora do site Mães de Peito, lançou um financiamento coletivo para o livro “O Mamá é da Mamãe”. O título é voltado para mães com bebês acima de 18 meses que planejam iniciar o desmame noturno ou regular as mamadas de forma respeitosa.

As dúvidas das mães em relação ao tema inspiraram a jornalista a escrever o livro. Giovanna também atua como doula e consultora de aleitamento materno.

Com ilustrações da designer Anne Pires, “O Mamá é da Mamãe” conta a rotina da menina Teca e sua família mostrando como o mamá está presente em todos os momentos. No decorrer da história, a mãe conduz o desmame mostrando para a filha que elas podem fazer outras coisas prazerosas juntas. O livro também traz uma reflexão sobre o momento do desmame, que deve ser decidido pela mãe/bebê.

O financiamento coletivo para a publicação do livro é feito pelo Catarse por meio do link www.catarse.me/maesdepeito. A campanha é no modelo “tudo ou nada” e a jornalista terá 30 dias para alcançar a meta. O livro pode ser adquirido por R$ 35 a unidade.

