Jericoacoara é destino ideal para entrar em contato com a natureza

Praia de Jericoacoara

Foto: Divulgação

Depois de sacolejar por quilômetros de areia e dunas, qualquer um tem a certeza de que vai chegar a uma vila minúscula, sem nenhuma estrutura. Mas não é bem assim. Basta colocar os pés em Jericoacoara (CE) para se surpreender com os incontáveis bares, restaurantes e pousadas pra lá de arrumadas.

Mas os mais tradicionalistas não precisam se preocupar. A antiga vila de pescadores, que há pouco mais de dez anos não tinha luz elétrica, se profissionalizou sem perder o encanto. A Duna do Pôr do Sol, clássico camarote para o espetáculo do cair da tarde, permanece lá. As ruas ainda são de areia fofa, a aura de praia isolada segue intocada e a rotina continua a mesma, dividida entre o sossego diurno nas redes dentro das lagoas e o agito das noites regadas a forró.

Onde ficar

Pousada Maxitália

Os quartos são espaçosos e equipados com TV de LCD e ar-condicionado. A alma da pousada é o italiano Max, o proprietário. Faz parte da experiência da viagem conversar algumas horas com ele e provar suas receitas típicas. Tel. 0XX88 3669-2377

Varanda de chalé na Pousada do Serrote

Foto: Reprodução/site oficial

Pousada do Serrote

É a mais recomendada de Jeri para famílias com crianças – o amplo terreno, repleto de árvores frutíferas, tem espaço de sobra para brincadeiras. Alguns chalés têm dois dormitórios e cozinha equipada, e em todas as unidades há varanda com churrasqueira. Tel. 0XX88 3669-2061

Jujuju

Compensa a falta de espaço com bons quartos – eles têm camas gostosas, ar-condicionado e frigobar. Está em um charmoso beco do centrinho da vila e bem próximo à Praia da Malhada. Tel. 0XX88 3669-2312

Onde comer

Pimenta Verde

R. São Francisco. Tel. 0XX88 3369-2202. Das 12h às 23h

O ingrediente que dá nome à casa proporciona um toque especial para receitas como as que levam camarão. A escolha do acompanhamento dos pratos fica por conta do cliente.

Didi

Lagoa da Torta (Tatajuba). Tel. 0XX88 9902-3161. Das 9h às 16h

Peixes, camarões e lagostas fresquinhos são a marca desta barraca à beira da Lagoa da Torta.

Girassol

Tr. da Malhada. Tel. 0XX88 3669-2259. Das 18h30 à 0h. Fecha entre maio e junho

O cardápio tem pratos de carnes e peixes, mas na casa dos italianos Daniela e Marco o nhoque é o carro-chefe.

Na Casa Dela

R. Principal, 20. Tel. 0XX88 3669-2024. De segunda a sábado, das 18h30 à 0h. Fecha entre maio e junho

O agradável espaço tem quiosque de palha, chão de areia e luminárias de fuxico. Além dos pratos típicos, como a carne-seca com banana, purê de abóbora e arroz de leite, prepara receitas de carnes grelhadas.

O que fazer

Mundo Jeri

O trabalho da Associação das Crocheteiras de Jericoacoara aparece por toda a vila: na decoração das pousadas, nas mesas dos restaurantes (porta-guardanapos e toalhas de mesa) e nos vestidos das turistas. A loja Mundo Jeri, na Rua Principal (ao lado do restaurante Dellacasa), reúne boa variedade de peças – os produtos também são encontrados na Pousada Vila Kalango.

Passeio de bugue até Tatajuba

O bugue parte da vila sentido litoral oeste e faz a primeira parada no Rio Camboa, para a observação de cavalos-marinhos. O passo seguinte é atravessar de balsa o estreito braço de mar que separa as praias de Mangue Seco e Guriú. Em Tatajuba, o programa é relaxar numa das redes que ficam dentro da Lagoa da Torta, para curtir a paisagem das dunas. São cinco horas de aventura. Associação dos Bugueiros, tel. 0XX88 3669-2284/9955-6046; Cooperativa dos Bugueiros, tel. 0XX88 9943-0999; JAB, tel. 0XX88 9955-6046.

Passeio de bugue até a Lagoa Azul

As redes, dentro da água cristalina da lagoa, são um convite irresistível ao ócio. Depois, os bugueiros costumam esticar o passeio até a Praia do Preá, para o almoço. A árvore da preguiça, que sobrevive com a copa torta, encostada na areia, também é parada certa do passeio, que dura em torno de cinco horas. Associação dos Bugueiros, tel. 0XX88 3669-2284/9955-6046; Cooperativa dos Bugueiros, tel. 0XX88 9943-0999; JAB, tel. 0XX88 9955-6046.



Turistas curtem o pôr do sol em Jeri

Foto: Frederic Laouenan/Divulgação



Duna do Pôr do Sol

O ritual é um clássico local: todos os dias, por volta das 17h, moradores e turistas partem da vila para o topo da duna mais famosa de Jericoacoara. A caminhada, de apenas 10 minutos, tem um só objetivo: contemplar o pôr do sol. Uma roda de capoeira, ao pé da duna, é o ponto de encontro após o espetáculo.

Pedra Furada

A grande pedra em forma de arco, esculpida pelo mar, é o símbolo de Jeri. Há quatro maneiras de chegar até ela, a partir da vila: na maré baixa, dá para caminhar pela Praia da Malhada (30 minutos) ou contratar um bugueiro; na cheia, o único caminho possível é a trilha pelo Morro do Serrote, que pode ser feita a cavalo ou a pé – a vista, lá do alto, compensa o tempo extra do passeio. Entre a segunda quinzena de julho e a primeira de agosto o sol se põe bem atrás do furo, dando origem a uma rara paisagem.

Praia Jericoacoara

Á esquerda, a Duna do Pôr do Sol; à direita, muitas pedras na areia, no encontro com a Praia da Malhada; no centro, barzinhos, barracas, espreguiçadeiras e gente do mundo inteiro, que chega todos os dias para aproveitar a badalação e o mar de ondas calmas, quase sempre colorido por pranchas de wind e kitesurfe.

Vida Noturna

Jericoacoara ferve de segunda a domingo. No forró do restaurante Dona Amélia é a banda do proprietário que embala a noite (tel. 0XX88 9978-7202, de quarta a sábado). No Mama África, pertinho da praia, a programação varia entre música eletrônica, reggae e samba, tocados por bandas ou DJs (tel. 0XX88 9602-7502, às terças, quintas e domingos). Para ouvir de tudo um pouco, o lugar é o Planeta Jeri, também à beira-mar (de segunda a sábado). Para matar a fome da madrugada, a Padaria Santo Antônio prepara pães em forno a lenha.