‘Já me sinto muito mudado’, revela Rafa Vitti sobre ser pai aos 23 anos

Nesta sexta-feira, Fátima Bernardes recebeu o futuro papai, Rafael Vitti, no palco do programa ‘Encontro’. Prestes a se despedir do personagem João na novela das seis, ‘Verão 90′, o ator está próximo de começar um novo ciclo na sua vida pessoal: o de ser pai. Ele e Tatá Werneck esperam a primeira filha, com o nascimento previsto para outubro. Em reta final, Rafa comentou como tem sido esses últimos meses de gestação da apresentadora.

Logo de cara, o ator revelou que o casal ainda não sabe como a pequena chamará. “A gente está com essa questão do nome ainda. Mas tem sido legal porque, às vezes, eu me pego, talvez inconscientemente, evitando pensar muito sobre isso para não me desesperar. E aí ontem a noite, antes de dormir, eu peguei o caderninho – porque eu gosto muito desse momento – e comecei a pensar: poxa, acho que vou fazer isso todos os dias. Ter um momento para eu pensar, imaginar a minha filha”, revelou Rafa.

Ele também comentou sobre como foi o momento em que descobriu que Tatá estava grávida e as mudanças que têm sentido desde a novidade. “Falam que quando nasce que o pai dá o clique. Mas a verdade é que eu já me sinto muito mudado. Lembro quando eu recebi a notícia, eu estava gravando e foi muito difícil trabalhar nesse dia. Eu estava em êxtase. Vai ser lindo!”, finalizou o futuro – e animado – papai.

E não é só Rafa que está emocionado com o momento. Recentemente, Tatá gravou a quarta edição do programa “Lady Night” e não conseguiu conter a emoção ao dividir a experiência da maternidade com algumas mães famosas. Com Taís Araújo, ela desabafou sobre o medo de não ser uma boa mãe. E com Isis Valverde, a apresentadora foi às lágrimas quando a atriz falou sobre como ser mãe é transformador e como a sensação de preocupação nunca passa. Em outro programa, ela também se emocionou ao cantar uma música significativa de Lulu Santos ao lado da mãe.