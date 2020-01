Ivete Sangalo é surpreendida com filho Marcelo na bateria e chora muito

Neste domingo (21), Ivete Sangalo foi uma das convidadas especiais do programa “Tamanho Família”, da Rede Globo. Como de costume, a cantora recebeu algumas homenagem dos familiares, mas uma em específico fez a artista chorar muito (e nós também!).

O primogênito Marcelo, de 9 anos, fez um lindo discurso para a mãe. Com as palavras do baixinho, o público pôde conhecer um lado de Ivete que só quem convive com ela, sabe: o de progenitora.

“Falar da minha mãe faz meu coração disparar de amor. Eu amo quando ela canta, quando ela dança. Eu amo quando ela me chama para tocar junto com ela nos shows. Minha mãe é muito feliz no palco, no trio e em tudo que faz. Mas comigo, minhas irmãs e meu pai é demais. O sorriso dela é diferente. Minha mãe é feliz até quando chora. Ela sempre diz “eu estou chorando, mas é de felicidade!”. Mas agora vocês querem ver ela se derreter? É só falar três palavras mágicas: Marcelo, Marina e Helena. Para a gente, ela é muito mais do que a cantora Ivete Sangalo. Para a gente, ela é simplesmente a nossa mãe”, enfatizou o primogênito.

Com essa declaração, a cantora não conteve as lágrimas, porém a emoção não parou por aí. Ivete também foi presenteada com apresentações de diversos familiares, só que o que ela não esperava é que Marcelo fosse um deles. O baixinho surgiu no palco tocando bateria e essas foram as exatas reações da mãe ao vê-lo:

–

–

–

Ele tocou a música “Agora Eu Já sei”, da própria mãe, e para completar o momento emocionante, a sobrinha de Ivete, Camila, cantou a canção.

–

A emoção da artista foi tanta que era possível vê-la ofegante depois do impacto de ver o filho no palco do programa. Assim que a apresentação acabou, Ivete saiu correndo para abraçar Marcelo e não poupou a declaração dos sentimentos. Ela fez questão de dizer a ele: “A mamãe te ama”.