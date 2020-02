Isis Valverde quer proteger os animais

A atriz Isis Valverde é capa da revista GLOSS de fevereiro

Foto: Reprodução/GLOSS

Isis Valverde é vegetariana e revela na edição de fevereiro da revista GLOSS que luta contra os maus tratos de todos os tipos de animais. A intérprete da personagem Marcela na trama global “Ti-ti-ti” afirma que, no seu universo, os animais não deveriam virar comida ou casacos.

Por isso, como respeito ou protesto individual, a atriz, além de não comer mais carne, também não compra couro e chora quando assiste a vídeos que denunciam práticas de abate.

Todo esse trauma começou quando ela, ainda criança, viu uma vaca sendo morta no matadouro que ficava perto do sítio onde morava. Na “roça” isso é normal. Mas, para a jovem sonhadora, foi o início do fim de uma era que acabou quando ela tirou do prato também o frango.

“Eu só como carne de soja. É difícil, mas é melhor assim. Eu até tenho casaco de couro que comprei há tempos. Agora essa coisa de pele e couro já era! Hellooo! Esses dias um amigo me mostrou uma bolsa da Louis Vuitton que tinha um rabo de raposa, e eu quis bater nele. Você tem noção de como se mata um bicho desses? As pessoas falam ‘Olha que lindo!’ e esquecem que aquilo é horrível”, reclama.

Caindo no samba

Editorial de moda da GLOSS tem looks fresquinhos para pular o Carnaval

Foto: Reprodução/GLOSS

Quem curte pular Carnaval sabe que a ocasião pede roupas fresquinhas e ao mesmo tempo muito estilosas e sensuais. A edição de fevereiro da GLOSS traz um editorial de moda com sugestões de looks para arrasar na folia!

