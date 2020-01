Isabel Hickmann responde seguidor que chamou seu filho de “defeituoso”

Isabel Hickmann, irmã de Ana Hickmann, fez questão de se pronunciar em vídeo sobre um comentário que recebeu em suas redes sociais. A modelo é mãe de Chico, que tem dois meses, e possui lábio leporino e fenda palatina. “Um moço falou que meu filho é defeituoso e que precisa de conserto. Conserto, querido, é você que não tem”, respondeu bem irritada, avisando que não apagaria a postagem para mostrar “como esse mundo é sim cheio de preconceito, é sim cheio de pessoas que não têm amor no coração”.

A modelo sempre volta no assunto sobre a condição congênita do filho e os fãs costumam defendê-la de trolls, que entram em suas redes para fazer comentários maldosos sobre o bebê. “Chico tem lábio leporino e fenda palatina, duas fissurinhas no lábio e céu da boca que deram mais charme a ele. Menino de ouro, guerreiro, de uma força que surpreende todos os dias”, postou ela, que costuma falar sobre maternidade abertamente e recebeu críticas quando disse que não teria ajuda de babá, por exemplo.

Veja também



O que é lábio leporino?

Foi na gestação que Isabel percebeu, em um ultrassom morfológico, que o bebê tinha dois risquinhos na parte superior da boca. Também chamado de fissura labiopalatina, a abertura no lábio e/ou no céu da boca é resultado de uma malformação durante o desenvolvimento do bebê no útero. Geralmente, as mamães descobrem durante os exames de rotina e é a segunda mais recorrente em recém-nascidos.

É tratável ao longo da vida com cirurgias e acompanhamento multidisciplinar (fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, dentista e psicólogo), mas pode afetar, além dos lábios e região interna da boca, o nariz e ouvidos, quando não tratada.