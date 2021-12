Viciada no Instagram? Conheça novo recurso para controlar tempo no app

Provavelmente, você já se viu deslisando o dedo na tela do celular de uma forma quase que involuntária ou conhece alguém que passa muito tempo no feed das redes sociais. De olho nesse comportamento automático, o Instagram lançou um novo recurso para tornar a experiência do usuário menos nociva e viciante.

O “take a break”, em tradução livre para o português, “dar uma pausa”, está à disposição no app a partir desta terça-feira (7), nos EUA, no Reino Unido, no Canadá e na Austrália. Para nós, brasileiros, a novidade chega no mês janeiro.

Desde de novembro, alguns usuários já tiveram uma experiência com o “take a break” por conta de uma fase de teste. Em 2018, o Instagram também começou a disponibilizar um gráfico com o tempo de uso do app e configurar alertas.

Mas nesse momento a plataforma está atenta às horas sem interrupção que o usuário dispensa. Ou seja, antes era possível receber um alerta sobre o tempo que você passou por dia no aplicativo. Agora, se você está navegando sem parar por 30 minutos, o Instagram poderá te mandar um aviso para colocar o pé no freio e fazer uma pausa, assim como já acontece no TikTok.

Adam Mosseri, presidente-executivo do Instagram, explicou na apresentação do recurso que a empresa está empenhada em estimular os usuários a ter um “controle maior de suas experiências. Só você sabe o que é melhor para si, e queremos fornecer ferramentas para que as pessoas vejam o que funciona melhor para elas.”

Aprenda a usar os recursos de uso consciente do Instagram

Como explicamos, o “dar uma pausa” ainda não está disponível no Brasil, mas já vale se ambientar para estrear o recurso em janeiro. Veja o passo a passo:

Toque no ícone do seu perfil no Instagram (canto direito inferior com o app aberto);

Acesse menu (ícones de três listras na parte superior) e escolha Sua Atividade;

Em Tempo, escolha a opção “Definir lembretes para fazer pausa” Em seguida, aparecerão as opções: 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e Desativado. Só escolher o tempo que quiser e dar Ok no fim.

Já o lembrete de uso diário está disponível. Confira como é fácil instalar o recurso agora no seu app.

Em Tempo, o app mostrará sua média diária de uso do Instagram. Para configurar notificações, toque na opção Criar Lembrete Diário; Basta ajustar um período e o Instagram passará a avisá-lo quando ultrapassar o que foi estabelecido.