Comemorar aniversário em dezembro nunca é uma tarefa fácil. Isto porque a proximidade com as festas de fim de ano e o início das férias acabam afastando as pessoas e tornando o desafio de organizar uma festa ainda maior.

Uma das maneiras de atrair os convidados para celebrações no último mês do ano é apostar em temáticas diferentes, que chamem a atenção pela proposta original e divertida. Para quem nasceu em dezembro, uma boa sugestão é transformar a festa de aniversário tradicional em uma festa natalina.

Não bastasse toda a magia do Natal, os pais ainda encontram no tema a facilidade em encontrar peças decorativas bonitas e a preços acessíveis. Como toda família tem seu próprio acervo de enfeites natalinos, vale a pena garimpar entre amigos algumas peças que possam ser utilizadas na composição da mesa do bolo.

Tenha em mente que a maioria esmagadora dos enfeites usa como referência o inverno do hemisfério norte. Para dar um toque brasileiro à decoração inclua também muitas frutas e aperitivos tropicais, tanto no cardápio como na decoração.

Docinhos tradicionais, como brigadeiro e beijinho são presença obrigatória em qualquer festinha que se preze. Contudo, o tema permite ainda a inclusão de guloseimas típicas da época, como panetones, biscoitos de gengibre e rabanadas.