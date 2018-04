Festa mercadinho: Diversão e alimentação saudável se unem em tema gracioso

Para a maioria das crianças a ida ao mercado sempre é uma grande aventura. A variedade de cores, aromas e sabores torna o ambiente lúdico e convidativo aos pequenos. Logo, por que não utilizar o mercado ou a quitanda como tema para uma festa onde o foco é a alimentação saudável?

Transforme o tema em uma grande brincadeira. Espalhe frutas, legumes e verduras de feltro pela mesa principal e distribua cestinhas para que as crianças brinquem de escolher os produtos que mais lhe agradam. A atividade divertida serve ainda como uma boa oportunidade para apresentar aos pequenos novos alimentos.

Para decorar o espaço aposte em um visual rústico clean. Garimpe peças antigas, como balanças e caixas retrô, para incrementar o visual da mesa.

Caixotes e cestos podem abrigar frutas de verdade. Sirva-as de maneira atrativa para estimular seu consumo.

Para as crianças que não abrem mão do uso de personagens, a dica é explorar o tema sem poluição visual. Prefira dar destaque para as frutas e legumes, usando o personagem escolhido apenas em detalhes.

O tema pede um cardápio mais leve e saudável. Uma ideia interessante é montar uma mesa com variedades de frutas picadas para que cada convidado monte sua própria salada de frutas ou sua vitamina.