Cortes curtos emolduram o rosto feminino e trazem leveza ao visual. Para noivas, eles ainda agregam um toque de modernidade. Afinal, quem nunca ouviu que “noiva de cabelo curto não tem opção de penteado”?

Para descontruir essa ideia, listamos 10 opções lindas de penteados para curtinhos. Inspire-se!

Coroas e headbands são grandes coringas, pois combinam bem com praticamente todo tipo de comprimento e textura de fios. Em cabelos curtos e médios, as flores trazem mais delicadeza e romantismo. Invista em fios bem texturizados, com ondas leves ao longo do comprimento. Tranças finas na lateral arrematam o visual.

Para cabelos pixie, uma boa alternativa é optar por acessórios que deem destaque à franja, que pode ser desfiada e curta (altura da testa), lateral comprida ou na altura do queixo. Como este estilo de corte parte de referências masculinas, invista em um processo de texturização dos fios e complemente o look com peças de acabamento fino, como tiaras e headbands de pedraria. Abuse do brilho!

Uma noiva de cabelo curto já foge do padrão comum. Então por que não apostar em um acessório exótico? Pentes decorados com plumas estão em alta e dão ao seu visual o impacto que ele merece. Valorize o acessório com penteados com efeito molhado, que dão um ar mais moderno e despojado à noiva.

Um cabelo lindo e bem cuidado dispensa acessórios para brilhar. Valorize a textura e o volume natural dos fios com um penteado solto.

Não pense que apenas noivas de cabelo comprido podem aderir ao véu. O acessório mais tradicional para as noivas pode ser o complemento perfeito para um cabelo curtinho. O segredo está em acabamentos diferentes, como bordados de pedraria ou renda no tule. O véu longo também pode dar espaço a versões mais modernas, como voilettes.