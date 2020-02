Incentive seu filho a ir à escola

Ajude seu filho a se organizar e estabeleça uma rotina de tarefas e pesquisas

Foto: Dreamstime

Durante as férias, é comum que crianças e adolescentes percam o estímulo para os estudos — especialmente nas disciplinas em que enfrentam algum tipo de dificuldade. “Quando a queda no aproveitamento é só malandragem, é preciso estabelecer limites, como diminuir o tempo no videogame e definir horários para ficar com os amigos”, sugere Alessandra Galani, educadora do Colégio Módulo, em São Paulo.

1ª fase: Adaptação



Para quem acabou de mudar de escola

Às vezes, começar os estudos ou mudar de colégio gera ansiedade. A indicação é visitar a escola com o seu filho. “Vá durante as aulas para ele ver os colegas convivendo com o professor”, diz Alessandra.

2ª fase: Acompanhamento



Para quem ainda não está dando problemas

Pergunte ao seu filho o que ele está aprendendo. E participe das reuniões de pais. A convivência dos alunos na escola é mais tranqüila quando os pais valorizam o que o filho aprende no dia-a-dia.

3ª fase: Orientação



Para quem está se atrasando nas lições

Os adolescentes já têm maturidade para entender que o estudo é importante. Cabe aos pais cobrar essa responsabilidade. Ajude seu filho a se organizar e estabeleça uma rotina de tarefas e pesquisas.

Texto produzido especialmente para AnaMaria pela redação de Nova Escola, uma publicação da Fundação Victor Civita.