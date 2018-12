Ideias para uma decoração criativa de chá de revelação

O chá de revelação já se tornou uma tendência entre as mães festeiras. Versão nacional do famoso “Announcement Baby Shower” norte-americano, a festa é uma maneira divertida de contar a família e aos amigos qual é o sexo do bebê.

Normalmente realizado entre o 3º e 4º mês de gestação, o chá deve incitar a dúvida nos convidados e estimular os palpites a respeito do bebê. Inspire-se!

A maioria dos pais aposta no uso de símbolos que representem as possibilidades, como laços e gravatas. A dica é fugir dos estereótipos e criar uma decoração mais criativa, que traduza a personalidade do casal. Lembre-se: rosa e azul não são as únicas opções de cores possíveis para a decoração do chá de revelação. Aposte em paletas criativas ou novas temáticas.