Saia midi com camiseta

O estilo mais arrumadinho fica cool com essa combinação. Vale desde as mais estruturadas até as bem soltinhas, com amarrações.

Calças fresquinhas

Aposte em tecidos leves e fluidos, que são a cara do verão. Cores também deixam o look menos formal e mais propício para a temporada.

Looks monocromáticos

Em cores sóbrias ou vibrantes, são opções certeiras para fugir do óbvio no ambiente de trabalho. Escolha itens na mesma nuance, com estampas ou sem.